Karneyi alan Hayvanat Bahçesi'ne koştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin karnesini getiren bütün öğrencilere ücretsiz hayvanat bahçesi bileti vermesi büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinde 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıkarken, Bursalı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir karne hediyesi geldi. Karnesini getiren bütün öğrencileri 15-16 Haziran tarihlerinde Hayvanat Bahçesi'nde ücretsiz ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması ilk günde yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte tatilin ilk gününde hayvanat bahçesine akın eden öğrenciler, kapıda karnelerini göstererek içeriye ücretsiz girdi. Türkiye'nin en ayrıcalıklı hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 140 türden 1500'e yakın hayvanı doğal ortamlarında görme imkânı bulan çocukların en çok ilgi gösterdiği hayvanlar ise fok ve penguenler oldu. Hayvanat Bahçesi'nde keyifli bir gün geçiren çocuklar kendilerine böyle bir imkan sunun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.