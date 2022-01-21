Karneyi getiren 'Kırmızı Duvar'ı seyredecek

Tayyare Kültür Merkezi'ne karnesini getiren çocuklar, Kırmızı Duvar adlı oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Kırmızı Duvar' adlı oyunu yarıyı tatiline çıkan çocuklar için oynayacak. Tayyare Kültür Merkezi'nde 24 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Salı günleri saat 14:00 seansındaki oyunu, karnesini getiren çocuklar ücretsiz izleyebilecek. Her çocuğa en fazla iki bilet verilirken, biletler 21 Ocak Cuma gününden itibaren Tayyare Kültür Merkezi gişesinden 10:30-17:00 saatleri arasında temin edilebilecek. Kontenjanın koltuk sayısı ile sınırlı olduğu etkinlikte 4 yaş ve üzeri çocuklar, küçük fare ve arkadaşlarının kırmızı duvarla ilgili macerasını keyifle izleyebilecek.