İhlas Haber Ajansı

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Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi

Bursa’da bir kedinin boynuna, ’’Dilenmiyorum, karnım aç kardeş’’ yazılı kağıt asıldı.

Bursa'da bir kedinin boynuna, ''Dilenmiyorum, karnım aç kardeş'' yazılı kağıt asıldı. Kediyi gören vatandaşlar kendilerini gülmekten alıkoyamadı.


Güldüren görüntüler Botanik Parkta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, taburenin üzerinde oturmuş ve boynuna ''Dilenci değilim, karnım aç kardeş'' yazılı kağıt asılıyı kedi görünce şaşırdı. Yazıyı okuyan vatandaşlar kendilerine hakim olamayarak güldü. Bazı vatandaşlar ise kediye mama alarak karnını doyurmaya çalıştı.

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