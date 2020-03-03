Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi karoseri firmaları, ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı. Uluslararası firmaların üretim tesislerinde incelemelerde de bulunan Bursalı firmalar, ABD pazarında yeni iş bağlantıları kurarak döndü.

Otomotiv sektörünün en önemli alanlarından biri olan karoseri sektörüne yönelik hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi sektörün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlıyor. Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst yapı ve Tedarikçileri Sektörü Ur-Ge Projesi kapsamında proje üyesi firmalar, ABD'nin Las Vegas şehrinde bu yıl 36.'sı düzenlenen LCT Show International fuarına katılım sağladı. Ticaret Bakanlığı ve BTSO'nun destekleriyle yürütülen Ur-Ge Projesi kapsamında firmalar sektörde küresel ölçekte güçlü olan PREVOST, Executive Coach Builders, MCI (Motor Coach Industries) ve Tiffany Coachworks firmaları ile görüşme imkanı yakaladı. Heyete BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da eşlik etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider şehri olan Bursa'nın karoseri sektöründe tecrübeli firmalara sahip olduğunu vurguladı. Karoseri sektöründe 1950'li yıllardan bu yana doğal bir kümelenmeye sahip Bursa'nın sektördeki ihracat potansiyelini artırdığını kaydeden Başkan Burkay, “Sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Son 7 yılda Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge Projesi, Ticari Safari Projelerimizin destekleriyle şehrimizin bin 500'ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdık. Karoseri sektöründe 70 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olan Bursa'mızın sektördeki ihracatını artırmak için yurt dışı programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Karoseri Ur-Ge Projesi kapsamında ikinci yurt dışı programına imza attıklarını vurguladı. BTSO ve Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Ur-Ge projesinde sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Koçaslan, “Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Ur-Ge projemizde 30 firma yer alıyor. Hedefimiz sektörümüzün ihracat potansiyelini güçlendirmek. Sektörümüz, üretimdeki potansiyelini ihracata yansıtmak istiyor” diye konuştu.

BTSO tarafından düzenlenen ABD programına katılan Ur-Ge projesi üyelerinden YILKAR Teknik Satış Sorumlusu Ahmet Atasaydır, ABD'nin karoseri alanında güçlü bir pazar olduğunu ifade etti. BTSO tarafından düzenlenen yurt dışı programının firma olarak verimli geçtiğini kaydeden Atasaydır, “Yurt dışı programımızda, ticari araç iklimlendirme alanında ABD'li bir firma ile önemli iş görüşmesi gerçekleştirdik. İşbirliğimiz ciddi bir noktaya geldi. Firmamız ABD pazarında daha güçlü bir konuma sahip olmayı hedefliyor. Distribütörlük ve Yılkar Kuzey Amerika ofisinin açılması konusunda adımlar atmaya başladık. BTSO'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

UR-GE sinerjiyi artırıyor

Karoseri Ur-Ge üyelerinden GRL Otomotiv firması sahibi Murat Arslan, Karoseri Ur-Ge projesinin sektördeki firmalar arasındaki birlik ve beraberliği artırdığını belirterek, “BTSO'ya bu projeye liderlik etmesinden dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir sinerji oluştu. ABD programı da firmam açısından oldukça güzel geçti. ABD'deki mevcut müşterilerimizle bağlantımızı güçlendirirken, yeni müşteriler ile önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdik” diye konuştu.