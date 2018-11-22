“Karpal tünel” ofis çalışanlarını tehdit ediyor

Özel Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, el bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elin belli parmaklarında bazen de tamamında meydana gelen ağrı, uyuşma ve güçsüzlük şeklinde seyreden karpal tünel sendromuyla ilgili bilgiler verdi.

Günümüzde pek çok meslekte, sıklıkla bilgisayar klavyesi ve mouse kullanıldığını aktaran Candan, “Her karpal tünel sendromu hastası ameliyat olmak zorunda değildir. Çoğunlukla ilaç ve fizik tedavi uygulanır. İleri derecede ve ihmâl edilen hastanın elinde, kalıcı şekil bozukluğu ve hareket kaybı gelişebilir. Bu sebeple rahatsızlık ihmâl edilmemeli” dedi.

Dr. Bangin Bekir Candan, “Karpal tünel sendromu, el bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkar. Bazen elin belli parmaklarında bazen de tamamında meydana gelen ağrı, uyuşma ve güçsüzlük şeklinde seyreden bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın ortaya çıkma sebebi, el bileğinden geçen sinirin sıkışmasıdır. Bu sebeple hamilelik, guatr ve şeker hastalığı gibi vücutta şişkinliğin arttığı durumlarda, hasta şikayetlerinde artış görülür. Hastalık genellikle 30-50 yaş arası kadınlarda görüleceği gibi el bileğini çok sık kullanan mesleklerle uğraşan erkeklerde de ortaya çıkabilir. Kısacası rahatsızlık, günümüzün meslek hastalıklarından biri haline geldi diyebiliriz. Karpal tünel sendromunun teşhisi evvela hastanın doktora söylediği belirtiler neticesinde yapılan fizik muayenesi ve EMG testi ile konulur. EMG testi hafif, orta ve ağır karpal tünel sendromu olarak 3 derece verir” dedi.

Geceleri uykudan uyandırabilir

Karpal tünel sendromu hastalarının genellikle gece ağrısından şikayetçi olduğunu aktaran Candan, “Karpal tünel hastalarının genellikle ağrının gece uykudayken arttığını söylemektedir. Bu durumda hareketsiz duran el bileği, uykudayken kasların gevşemesi ve vücuttaki ödem artışından ötürü median sinirin daha fazla sıkışmasına sebebiyet oluyor. Hatta zaman zaman, hasta uykusundan uyanıp elini çırpma isteği duyabiliyor” diye konuştu.

“Her karpal tünel sendromu hastası ameliyat olmak zorunda değildir” diyen Dr. Candan, “Çoğunlukla ilaç ve fizik tedavi uygulanır. Orta ve ileri derecede karpal tünel sendromu hastaları, genellikle ameliyat edilir. İleri derece ve ihmâl edilen hastanın elinde kalıcı şekil bozukluğu ve hareket kaybı gelişebilir. Bu sebeple rahatsızlık ihmal edilmemeli” dedi.

Hasta kısa sürede iş hayatına geri döner

Karpal tünel sendromu ameliyatı ile ilgili bilgiler de veren Candan, “Karpal tünel sendromu ameliyatı, yaklaşık 2,5 cm kesikle tünelin gevşetilmesi ile gerçekleşir. Ortalama 5-6 dikiş atılır. Ameliyatın en güzel yanı eldeki uyuşma, karıncalanma ve ağrının hemen o gece bile hafiflemeye başlamasıdır. Yani ameliyattan sonraki gün, hastanın yüzü gülmeye başlar. Hasta ameliyattan sonra genellikle 1 gece hastanede takip edilir. Elini kullanmasında bir kısıtlama yoktur. Kişi, kısa sürede iş hayatına geri döner. Dikişleri de 2. hafta alınır. Sınırlı bir hasta grubu ameliyat sonrası fizik tedavi görür” şeklinde konuştu.