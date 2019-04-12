Karsak'tan körfeze pislik akıyor

Orhangazi'den Gemlik körfezine kadar uzanan Karsak deresinde bazı bölgelerdeki durum içler acısı. Özellikle inşaat atıkları, moloz ve bir çok atığın atıldığı dere boyunca ortaya çıkan manzara vatandaşların tepkisini çekiyor.

Orhangazi ovasında küçük dereler tarafından beslenerek Gemlik körfezine kadar dökülen Karsak Deresi güzergahı boyunca bir çok bölgedeki kirlilik vatandaşların tepkisini çekiyor. Çevresinde zeytin tesisleri, sanayi kuruluşları ve yerleşkelerin yer aldığı derede fabrika atıkları, inşaat atıkları, mesken atıkları kirliliğe sebep oluyor. Geçmiş yıllarda balıkların dahi yaşadığı deredeki kirlilik günden artıyor. Bilhassa inşaat atıklarının döküldüğü dere güzergahında ortaya çıkan kirlilik tehlike saçıyor. Verimli Orhangazi ovası içinden geçen Karsak Gemlik körfezine dökülüyor. Ovada tarım yapan vatandaşlar, Karsak deresindeki kirliliğe dikkat çekerek, zaman zaman bu dereden mahsullerini suladıklarını belirterek tedbir alınmasını istiyor.