Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin yardımına koştular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçemeyen köpeğin yardımına veteriner ekipleri koştu.

Bursa-Ankara yolunda bir köpek karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak yoğun araç trafiğinden korktuğu için bir türlü karşıya geçmedi. Bu sırada yoldan geçen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri durumu fark etti. Bunun üzerine ekipler aracı kenara çekerek yolun ortasında kalan köpeği emniyetli bir şekilde karşıya geçirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla böyle görüntülendi.