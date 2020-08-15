Karşıdan karşıya geçen anne ve bebeğine otomobil çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmeyen çalışan anne ve çocuğuna araba çarptı. Kazada anne ve 10 aylık bebeği hafif şekilde yaralandı. Anne kendi acısını unuttu, bebeğinin derdine düştü. Gözyaşlarına hakim olamayan anneyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya bebek arabasıyla geçmek isteyen Gülbahar K'ye karşı istikametten gelen Hatice S. idaresindeki 16 JKC 12 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve bebek arabasında bulunan 10 aylık Avzem K. yere düşerek yaralandı. Yaralı anne ve çocuğunun yardımına çevredekiler yetişti. Anne Gülbahar K, kendi acısını unuttu, bebeğinin derdine düştü. Göz yaşlarına boğulan anneyi çevredekiler teskin etmeye çalıştı. Kaza anını anlatan Gülbahar K, "Karşı yoldan çıktım, bir araç bana yol verdi. Sonra diğer arabalar da bana yol verdi. Sanırım karşıdan gelen araç beni fark etmedi, yere düştük. Hemen çocuğumu kucağıma aldım" dedi.

Anne ve 10 aylık bebeği, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.