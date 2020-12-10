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Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama araba çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam ölümden döndü.


Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yerde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa E'ye, İnegöl'den gelip Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ufuk A. idaresindeki 16 KAZ 11 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kanlar içerisinde kalan yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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