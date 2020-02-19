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Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu

Bursa’da trafik ışıklarında karşıya geçen 20 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Bursa'da trafik ışıklarında karşıya geçen 20 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Bölgede aydınlatma olmaması dikkat çekti.


Edilen bilgiye göre, kaza merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi Panayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.K.(20) trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken, Kent Meydanı yönüne giden giden Z.K. (40) idaresindeki 16 AAN 449 plakalı aracın altında kaldı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yaralıyı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede herhangi bir aydınlatma olmaması dikkat çekti.

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