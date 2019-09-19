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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.


Kaza Alanyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Selma C. (55) idaresindeki 16 AEY 474 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Enver A. (13) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumum iyi olduğu öğrenildi.

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