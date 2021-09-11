Kartallar yeniden mavi göklerle buluştu

Bursa'da tedavisi tamamlanan 2 kartal yeniden gök yüzüyle buluştu.

Yaklaşık 3 ay önce Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen şah kartalı ile orman kartalının tedavisi tamamlandı. Bakımları Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer tarafından tamamlanan kartallar tabiata salındı. Salınan kartallar bir müddet barınağın etrafında uçtuktan sonra gözden kayboldu.