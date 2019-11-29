Kas romatizmasına egzersiz tedavisi

Dr. Ali Şahabettinoğlu, halk arasında kas romatizması denilen fibromyalji sendromunun en önemli tedavi yönteminin medikal egzersiz olduğunu söyledi.

Halk arasında kas romatizması denilen fibromyalji sendromunun uyku bozukluğu, kaslarda yaygın ağrı ve hassasiyet, aşırı yorgunluk, halsizlik ve sabah tutukluğu ile kendini belli eden kronik, yumuşak doku romatizmal ağrı sendromu olduğunu ifade eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık ikinci hastalık olup, Türkiye'de yaklaşık 1,3 milyon fibromyalji hastası vardır. Bu rahatsızlık daha çok aşırı mükemmeliyetçi ve titiz mizaçlı kişilerde ortaya çıkmaktadır. Kas romatizmasının sebebi çok iyi bilinmese de irsî faktörler ve duygusal travmalar etkilidir. Depresyon hastalarında, uyku bozukluğu olanlarda ve anksiyetesi yüksek olan kişilerde fibromyalji çok daha fazla görülüyor. Genellikle 25-55 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Fibromyalji teşhisi hastanın öyküsü, hastalık belirtileri ve fiziki muayene ile konur. Fibromyalji teşhisi için üç aydan uzun süre şikayetlerin ve belirtilerin devam etmesi gerekir” diye konuştu.

Günümüzde fibromyaljinin kesin tedavisi olmadığını ifade eden Dr. Ali Şahabetinoğlu, ”Sadece ilaçla bu hastalığın tedavisinin mümkün olmadığı da unutulmamalıdır. Tedavide hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi çok önemlidir. İlaç tedavisi kısmında ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar ile antidepresan ve uyku düzenleyiciler kullanılmaktadır. Fibromyalji hastalarının tedavisi için multidisipliner bir program düzenlenmelidir. Bu program içinde, ilaç tedavisinin haricinde egzersizler, semptomları kendi kendine yönetme eğitimi, ağrıyla başa çıkma stratejileri, medikal masaj, fizik tedavi metotları, stresten arındırılmış, düzenli bir hayat, dengeli beslenme ve düzenli uyku yer almalıdır. Fibromyalji tedavisi ağrıyı ve yorgunluğu azaltmak, depresif semptomları gidermek ve diğer semptomları asgariye indirmek maksadıyla düzenlenir” dedi.

En önemli tedavi yöntemlerinden birinin medikal egzersiz olduğunu belirten Şahabettinoğlu, “Egzersizin, fibromyalji semptomlarını ve ağrıyı azalttığına yönelik pek çok çalışma vardır. Özellikle düşük yoğunluklu egzersizler ağrının ve hassas nokta sayısının azalmasında, hayat kalitesinin arttırılmasında ve depresyonu azaltmada etkilidir. Özellikle gevşeme egzersizleri, germe egzersizleri, kardiovasküler kondüsyon programı, güçlendirme egzersizi yürüme, yüzme gibi egzersizler, son yıllarda gittikçe yaygınlaşan yoga ve pilates egzersizleri hastanın bireysel özellikleri dikkate alınarak tek başlarına ya da diğer egzersiz programlarının parçası olarak uygulanabilir. Egzersiz tipi ve şiddeti hekim tarafından hastaya göre belirlenip fizyoterapist ya da medikal egzersiz uzmanlarınca uygulatılmalıdır. Bunun yanında kaplıca, akupunktur, kuru iğneleme, medikal masaj ve manuel terapi fibromıyaljide etkili tedavilerdir. Manuel tedavi ve kuru iğneleme seanslar halinde uygulanmakta olup hastalığın derecesi ve hastaya göre 4-8 seans (haftada 1-2 seans) arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.