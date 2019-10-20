Kasa hırsızı aracın sis farının altındaki hasardan yakalandı

Bursa'da yüzleri kar maskeli şahıslar, bir marketin çelik kasasını çalarak kayıplara karıştı. Titiz bir çalışma yürüten emniyet güçleri, sis farının altındaki hasardan tespit ettikleri araç sayesinde 3 zanlıdan birini kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kar maskeli 2 kişi marketin acil çıkış kapısını sert bir cisimle zorlayarak açarken, araçtaki sürücü onları bekledi. İçerisinde 15 bin lira olan kasayı alan 2 zanlı, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek, 13 saatlik titiz bir çalışmanın ardından şüphelilerin plakasız koyu renkli panelvan tarzı bir araç kullandıklarını ve bu aracın sağ sis lambası altında küçük bir hasar bulunduğunu tespit etti. Benzer marka ve modelde 680 panelvan aracın tek tek incelenmesi neticesi şüphelilerin kullandığı araç bulundu. Araç plakasının tespitinin ardından hırsızlık olayını araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden yakalanan S.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.Ö.'yü de yakalayarak cezaevine teslim etti.