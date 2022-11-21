Kasım ayının ortasında gölde yüzdüler

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Kasım ayının ortasında şortlarını giyen yüzücüler, İznik Gölü'nde yüzdü. Yüzücüler, gölün çekilmesinden dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle, vatandaşlar Kasım ayının ortasında gölde yüzmenin keyfine vardı. Hava sıcaklığı 23 dereceyi gösterdiği Bursa'nın İznik ilçesinde, su sıcaklığı ise yaklaşık 15 derece olarak ölçüldü. Yaz aylarında bir çok yüzücü tarafından tercih edilen İznik Gölü, Kasım ayının ortasında da vazgeçilmez oldu. Hava soğuk olmasına aldırmayan yüzücüler, giydikleri şortlarla uzun süre serin sularda kulaç attı. Kıyıdan da bir hayli uzaklaşan yüzücüler, dron ile havadan da takip edildi.

Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde son yıllarda başta kuraklık olmak üzere çeşitli sebeplerle yaşanan suyun çekilmesi, yüzücüleri de derinden üzdü. Daha önce sular altında kalan Hristiyanlar için kutsal sayılan bazilika, gün yüzüne çıktı.

Yüzmek için sürekli İznik Gölü'nü tercih ettiğini ifade eden 64 yaşındaki Siyami Hiç, "Son 15 yıldır burada yüzüyorum. Son 5 yıldır, yılbaşına kadar her gün yüzmeye çalıştım. Fakat suda çok çekilme var. Özellikle son 1 yılda mesafe olarak 5 metre suyun çekildiğini görebiliyoruz. Derinlik olarak ise yarım metre çekildi" diye konuştu.

Turizm ile ilgilenen Ali Karaman ise, "Göle baktığımız zaman vahim bir durum var. İlk kez bu kadar suların çekildiğini görüyorum. Tarımsal sulamadan sanayi kuruluşların suyu çekmesine kadar gölde mutlak suretle bir kaçağın olduğunu düşünüyoruz. Hiç bu kadar eksildiğini görmemiştim. Biz bazalikanın üzerinden geçiyorduk. Su altı müzesi olmasını beklerken su üstü müzesi oldu" dedi.