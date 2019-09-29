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Kasklı hırsız vatandaşların elinden kaçtı

Bursa’da köylere dadanan motosikletli hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Bursa'da köylere dadanan motosikletli hırsız güvenlik kameralarına takıldı. Tanınmamak için kask takan hırsız, eli sopalı esnafın elinden kurtulup kaçtı.


Olay, İznik ilçesi Çakırca köyünde bir markette meydana geldi. Kimliğini gizlemek için kask takan hırsız, dün sabah saat 05.30'da motosikleti ile Onur Olgun'a ait marketin önüne geldi. Çevreyi bir süre inceleyen hırsız, marketin kapısını tornavida ile açıp içeri girdi. Marketin hemen karşısındaki evde oturan vatandaş sese uyanıp dışarı baktığında hırsızı fark etti. Hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp cadde üzerindeki fırına giden vatandaş, durumu çalışanlara anlattı. Ellerine sopaları alarak marketin olduğu sokağa gelen fırın çalışanları hırsızın dışarı çıkmasını beklerken, hızla dışarı çıkan zanlı arka sokakta çalışır halde bıraktığı motosiklete binerek uzaklaştı. Vatandaşların peşinden koştuğu hırsız izini kısa sürede kaybettirdi.


Olayı anlatan iş yeri sahibi Onur Olgun, "Hırsız kasadaki 4 bin TL'yi alarak bir kutunun içine koymuş. Komşular etrafını sarınca panikleyerek parayı kutunun içinde bırakıp kaçmış. Allah onlardan razı olsun, paramızı kurtardık" dedi.


Hırsızın Bursa'nın diğer köylerine dadanan motosikletli hırsız olduğu iddia edildi.

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