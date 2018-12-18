Kasksız sürücü başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İznik-Yenişehir kara yolunda eski Hastane civarında saat 16.40'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FBS 88 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Göre (74), İznik'ten Yenişehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Başını kaldırıma çarpan Göre ağır yaralandı. Başında kaskı olmayan yaralı sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.