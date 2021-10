Kasksız sürücülere ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücülerini kask kullanmaya teşvik etmek maksadıyla emniyet ekipleri denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede artan motosiklet kazalarının ardından motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Eren Arslan'ın da katıldığı uygulamada, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yazılarak uyarıda bulunuldu. Denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Eren Arslan, kaskın kazalarda koruyucu olduğunu belirterek, “Bugün trafik uygulamalarımız kapsamında motosikletlere yönelik kask denetimi yapıyoruz. İnegöl'ün coğrafi yapısı sebebiyle motosiklet ve bisiklet kullanımı çok yaygın. Bisiklet ile motosiklet kullanımının kurallara uygun olarak yapılması insanların can ve mal güvenliği açısından çok önemli. Bu kapsamda yapılan denetimlerde sürücüler hem kurallara uyması konusunda uyarılıyor hem de bilgilendiriliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza yazılıyor. Gayemiz asla cezalandırmak değil, bilinçlendirmek ve kaskın ne kadar önemli odluğuna dikkat çekmek. 2021 yılının başından bu zamana kadar polis sorumluluk sahasında 507 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 231'ine motosikletler karıştı. Kazalarda kask kullanılmadığı zaman maalesef can kayıpları olduğunu görüyoruz. Motosiklet ve bisiklet kullanımının can güvenliği alınarak yapılması çok önemli” dedi.