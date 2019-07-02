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Kaşla göz arasında 2 bin lirayı aldı

Bursa’da, dolmuşta yanında yolculuk yapan yaşlı adamın cebinden 2 bin lira çalan yankesici, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da, dolmuşta yanında yolculuk yapan yaşlı adamın cebinden 2 bin lira çalan yankesici, güvenlik kameralarına yakalandı.


Osmangazi ilçesinde Hipodrom güzergahında çalışan bir minibüse binen 55 yaşındaki M.A, bir süre yolculuk ettikten sonra dolmuştan inmek istedi. M.A, dolmuştan ineceği sırada, yanında oturan S.E, yaşlı adamın cebinden düşmek üzere olan parayı aldı. Dolmuştan indikten sonra paralarının yerinde olmadığını gören M.A, polise giderek şikayetçi oldu.


Ekipler, müştekinin bindiği dolmuşun güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda M.A'nın parasının dolmuşta yanında oturan şahıs tarafından çalındığını fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Ekipler şüpheliyi evine gitmek isterken yolda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adlî makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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