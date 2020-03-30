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Katar'dan gelen 63 kişi Bursa'da karantinaya alındı

Yurt dışından dönen 63 kişi, Bursa’da boşaltılan öğrenci yurdunda korona virüs tedbirleri kapsamlarında karantina altına alındı.

Yurt dışından dönen 63 kişi, Bursa'da boşaltılan öğrenci yurdunda korona virüs tedbirleri kapsamlarında karantina altına alındı.


Yurt dışında bulunan Türk vatandaşların ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Bursa'ya getirilen 63 kişi, 14 gün önce boşaltılarak karantina yurdu yapılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 2 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerken, tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.


Sosyolog ve psikolog hizmeti de sunulacak


Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. Ayrıca polis ekipleri yurt etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

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