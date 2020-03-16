Katliâmın diğer adı Halepçe

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, 16 Mart 1998 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de yapılan katliâmı unutmadı.

Yaşadığımız coğrafyanın her gün, bir acıyla, trajediyle hatırlanır olduğunu dile getiren Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nol'u Şube Başkanı Ramazan Acar, “En az yüzyıldır gün geçmiyor ki bir darbe, bir suikast, bir katliâm, bir savaş, bir zulüm, bir göç yaşanmasın. Eşsiz zulümler, işkenceler, yıldırmalar, işgâller, katliâmlar bu toprakların neredeyse kaderi olmuştur. 16 Mart da, Halepçe'de ümmete yapılan zâlim, vahşi bir kâtliamla tarihte yerini almıştır. 32 yıl önce, Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de zehirli gaz bombardımanıyla bir katliaâ yapıldı. Saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 5 bin masum insan öldürüldü” dedi.

Bu katliâmın Hama'da, Srebrenitsa'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de, Halep'te olduğu gibi, zâlimlerin insanlara, bilhassa Müslümanlara karşı ne kadar acımasız olduklarını gösterdiğini anlatan Acar, “Halepçe'de olanların bir benzeri Halep'te, Guta'da, idlib'de olmuştur, olmaktadır. Dün Halepçe'ye sağır ve seyirci kalan dünya, bugün Suriye'deki kimyasal bombalarla yapılanları da dâhil, katliâmları, sürgünleri, göçleri önleme noktasında hemen hiçbir ciddi irade de niyet de ortaya koymamıştır, koyamamaktadır. Hatta insan haklarını ayaklar altına alarak, hayata tutunmaya çalışan mülteciler, öldürmek dâhil en ağır zulüm ve işkencelere tâbi tutulmaktadır. Politik tutumları, zulüm ve katliama ortak olmak, destek vermektir” açıklamalarında bulundu.

Açık şekilde insanlık suçu olan bu katliâmların hesabının sorulması gerektiğinin altını çizen ramazan Acar, “Hesap sorulamadığı için küresel emperyalist odaklar ve onlardan güç alan, cesaret bulan yerli iş birlikçileri, fütursuzca, ölçüsüz zulüm ve katliâmlarına devam ediyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da zâlime karşı mazlumdan yana gösterdiğimiz duruş ve hassasiyetimiz azalmayacaktır. Başta terör, darbe ve savaşların sebep olduğu kitlesel haksızlıklar olmak üzere, hemen her hak ihlâlini failleriyle birlikte, bütün dünyada en etkili zeminlerde gündeme getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.