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Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı.


Yangın, gece 3.00 sıralarında Girgin Sokak üzerinde bulunan binanın bahçesindeki odunlukta meydana geldi. Alkollü olan Ekrem ve Harun E. kardeşler, iddiaya göre kavga etmeye başladı. Kavganın ardından kardeşlerden biri odunluğu ateşe verdi. Bir müddet sonra odunluğun alev aldığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Odunluk ve içindeki eşyalar yanarak kullanılmaz hâle geldi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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