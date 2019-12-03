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Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı

Bursa’da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Bursa'da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde çıkan kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru Alaadin Ö., olaya müdahale ettiği sırada kendi silahından çıkan kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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