İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar

Bursa’da kavgayı ayırmak için müdahale eden polislere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kavgayı ayırmak için müdahale eden polislere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, vatandaşlar 2 kişinin cadde ortasında kavga ettiklerini ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden şahısları ayırmak için müdahale etti. Bunun üzerine 2 kişi, kavga etmeyi bırakıp kendilerini uyaran polislerle tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında ekipler, kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. Etkisiz hale getirilen İ.S ve S.C. gözaltına alındı.


Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.