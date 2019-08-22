Kavram Okulları'ndan İTSO'ya indirim

İTSO binasında düzenlenen protokol imza törenine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kavram Okulları Müdürü Yılmaz Şimşek ve okul idarecileri katıldı. Şimşek, “44 yıllık eğitim tarihi ve 800 bini aşkın mezunuyla Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Kavram Eğitim Kurumları, 45. yılında eğitim sektörüne ‘Aynı başarı, Bambaşka Bir Kavram' sloganıyla güçlü bir giriş yaptı. Okulları, kurs merkezleri ve yayınlarıyla Türkiye'nin önde gelen ulusal eğitim markalarından biri olan Kavram, Türkiye genelinde 55 kurs merkezi, 40 okula sahip olup, büyümeye hızla devam ediyor.İnegöl'deki okulumuz da alanında uzman bir ekiple bu yıl açılıyor. İTSO çalışanlarına ve üyelerine kayıt aşamasında yüzde 20 oranında bir indirim fırsatı sağlıyor” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Bu noktada kendilerine başarılar diliyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde üyelerimize ve çalışanlarımıza kayıt esnasında indirim fırsatı sağlamış bulunmaktayız. Protokolümüzün kurumlarımıza ve İnegöl eğitimine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.