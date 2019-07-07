Kavşak aynı kazalar farklı

Bursa'da sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bir kaza daha meydana geldi. 1 Kişinin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar, ekiplerin bu kavşağa çözüm bulmasını istedi.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. O.K. yönetimindeki 41 AT 966 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 16 F 1481 plakalı otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan O.K.'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar da sürekli kazaların olduğu kavşak için yetkililerin çözüm bulmasını istedi.