Kavşakta otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Örnekköy kavşağında meydana geldi. Hasan Yılmaz (35), aynı fabrikada çalıştığı Adem Yazıcı (38) ile birlikte 16 plakalı VS 742 plakalı otomobil ile Göl istikametine doğru gittiği esnada, Örnekköy kavşağında ana yola çıkmak isteyen Emine Daşdan (42) idaresindeki 77 AT 335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hasan Yılmaz ile arkadaşı Adem Yazıcı yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller hurdaya dönerken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.