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Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar

Bursa’da sürüyle birlikte otladığı sırada kayalıkların arasına sıkışan keçiyi, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda kurturdı.

Bursa'da sürüyle birlikte otladığı sırada kayalıkların arasına sıkışan keçiyi, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda kurturdı.


Bursa'nın İznik ilçesinde sürüsünü dağa çıkaran çoban İbrahim Kaş'a ait bir keçi kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Keçinin bulunduğu kaya iş makinelerinin desteği ile kırıldı. Keçi bir saatlik çalışma sonrası sağ salim çobana teslim edildi.

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