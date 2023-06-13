Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi operasyonla kurtarıldı

Bursa'da günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçiyi NAK ekipleri kurtararak sahibine ve yavrusuna kavuşturdu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Garipçeteke Mahallesi'nde bir keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Günlerdir kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen keçiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. 5 kişiden oluşan ekip gerçekleştirdikleri operasyonla yaklaşık 40 metrelik yükseklikten iple keçinin bulunduğu kayalığa indi. Sağ olarak kurtarılan keçi yavrusuna ve sahibine kavuşturuldu.