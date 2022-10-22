İhlas Haber Ajansı

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Kaybettiği hayvanları jandarma buldu

Bursa’da 6 büyük baş hayvanını kaybeden vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

Bursa'da 6 büyük baş hayvanını kaybeden vatandaşın yardımına jandarma yetişti. Bölgede arama yapan ekipler, hayvanları kısa sürede bularak sahibine teslim etti.


Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Burcun Mahallesinde 20 gün önce 6 büyük baş hayvanını kaybeden Z.T jandarma ekiplerine müracaat etti. Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kıblepınar Mahallesindeki baz istasyonun yanında tespit edilen hayvanlar bulunduğu mevkiden alınarak sahibine teslim etti.


Hayvanların sahibi jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti

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