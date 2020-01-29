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Kaygan yol kaza getirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaygan yol kazaya sebebiyet verdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaygan yol kazaya sebebiyet verdi. Kazada, maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma olmadı.


Mustafakemalpaşa Devecikonağı yolu üzerindeki Değirmendere Köprüsü'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü istikametinde hareket eden araç sürücüsü, kaygan yol nedeniyle yoldan çıktı. Araç kontrolünü kaybeden ve yoldan çıkan sürücü, dere yatağında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsü kaza sonrasında araçtan kendi çabasıyla çıkarak durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yol kontrolünü sağladı. Araç, bölgeye gelen çekici yardımı ile dere yatağından çıkartılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan bir kepçe kazası sonrasında yola akan yağ nedeniyle bölgenin kaygan hale geldiği öne sürüldü.

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