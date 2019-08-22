Kayın tırtılları ile biyolojik mücadele

Bursa'da ilk kez 2018 yılında İnegöl Tahtaköprü'de tespit edilen ve sadece kayın ağaçlarına zarar veren kızılkuyruklu tırtıl ile biyolojik mücadele çalışması devam ediyor.

Orman Fakülteleri Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde kızılkuyruklu tırtılın görüldüğü sahalarda çevreye zarar vermeyen “bacillus thuringiensis” bakterisi ile mücadele ediliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyolojik bakteriyi tırtılın görüldüğü ağaçlara tek tek püskütmek suretiyle bu zararlının yayılışını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, tırtılların türünün belirlendiğini belirterek, “Laboratuarlarda yapılan incelemeler sonucunda tırtıllarının adının Calliteara Pudibunda olduğunu belirledik. Tırtılların zararları ise son baharda ormanlarda görülen ağaç yapraklarına zarar veren tür. Türkiye'de daha önce görülmeyen tırtıllara yönelik olarak gerekli mücadelemizi başlattık. Tırtıllar kanat açıklığı 4-6 cm arasında olan bir kelebek türüdür. Avrupa'da yaygın bir kayın zararlısıdır. Önemli seviyede epidemi boyutunda zararları görülmüştü. Polifag bir zararlı olup kayın, meşe, söğüt, huş, alıç gibi türlerde zararlıdır. Türkiye'de Trakya'da yayılışı literatürde geçmektedir. Yumurtaları açık sarımsı kahverengi, larvaları limon sarısı, kahverengimsi sarı rengindedir. Yumurtalarını ağacın gövdesine alt kısımlara kabuk üstüne bırakır. Yılda bir generasyon verir. Larva dönemi haziran ayında başlar ve ekim ayının sonuna kadar sürer. Pupa dönemi ölü örtü, toprak ya da kabuk çatlaklarında geçer. Kışlama pupa dönemindedir. Larvaları yapraklarla beslenerek ağacı yoğun olduklarında yapraksız bırakabilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1940 yılında İstanbul Belgrad ormanlarında Fagus orientalis'te tespit edilmiştir. Türkiye'de kayıtlara geçen bir epidemisi söz konusu değildir. Ağaçlarda vejetasyon döneminin ortalarından sonra başlayan larva dönemi sonbahar ortalarına kadar olduğu için büyüme üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Diğer ülkelerde önemli ve etkin doğal düşmanları (parazitoit) tespit edilmiştir. Şimdi tırtıllarla mücadele zamanı" dediler.