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Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damada çifte müebbet talebi

Bursa’da kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat hakkında çifte müebbet talebiyle dava açıldı.

Bursa'da kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat hakkında çifte müebbet talebiyle dava açıldı.


Temmuz ayında, İsabey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. (39), akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan'a (60) ait eve gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklandı.



Çifte müebbet talebi


Bursa Cumhuriyet Savcısı, Engin K. sanık hakkındaki iddianameyi tamamladı. Savcı, sanık hakkında "iki kişiyi öldürmek" suçundan çifte müebbet talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


Sanık ifadesinde, "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Karım babasının yanına gitmişti. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken bana saldırdılar. Pişmanım" dedi.

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