Kayıp 2 kardeş İznik Gölü'nde aranıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde ailesine “İznik Gölü'nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 kardeş, çok sayıda jandarma ekibi tarafından göl etrafında arıyor.

Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan K. (34) ve Hüseyin K. (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen çok sayıda jandarma ekibi İznik Gölü'nde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı.