Kayıp adam vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Necati Kanburoğlu'ndan iyi haber geldi. 68 yaşındaki Kanburoğlu, kayıp ilanının kısa sürede on binlerce kişinin paylaştığı sosyal medyada yayılan fotoğrafı sayesinde bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve bir süre önce düşüp yaralandığı için Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesinde ikamet eden oğlunun evinde kalan emekli öğretmen Necati Kanburoğlu, önceki Salı günü öğle saatlerinde evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Kayıp Kanburoğlu'dan gelen sevindirici haber ailesine dün ulaştı.

Sosyal medyada kayıp haberini gören bir vatandaşın dikkati sayesinde Merinos bulunan Kanburoğlu, ailesine teslim edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Kanburoğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.