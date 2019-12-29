İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp çiftçi köpekli ekiplerle aranıyor

Bursa’da tarlaya gitmek için evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri, köpeklerle arama çalışması başlattı.

Bursa'da tarlaya gitmek için evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri, köpeklerle arama çalışması başlattı.


Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek öğlen saatlerinde evinden çıktı. 7 saat geçmesine rağmen geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarını hızlandırdı. Köpekli timlerle Uzun'un kaybolduğu bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.