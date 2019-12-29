Kayıp çiftçi köpekli ekiplerle aranıyor

Bursa'da tarlaya gitmek için evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri, köpeklerle arama çalışması başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek öğlen saatlerinde evinden çıktı. 7 saat geçmesine rağmen geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarını hızlandırdı. Köpekli timlerle Uzun'un kaybolduğu bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek veriyor.