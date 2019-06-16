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Kayıp dağcı Babalar Günü'nde aranıyor

Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u (27) bulmak için 6 ay sonra Babalar Günü’nde arama çalışması başlattı.

Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) bulmak için 6 ay sonra Babalar Günü'nde arama çalışması başlattı.


Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları sebebiyle ara verilen arama ve kurtarma çalışmalarına 6 sonra tekrar başlandı.


Dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un acılı babası Mehmet Karakoç'a hayati bir haber vermek için çalışma başlatan BAKUT ekibi, 5 metreye ulaşan kar tabakasını kaldırmaya çalışıyor. Ekibe bölgede bulunan dağcı Yusuf Biltekin ve Adem Tırpancı da yardımcı oluyor. Dağcıların çığ altında kaldığı bölge ve harita da rota çalışmaları titizlikle yapılıyor.


Dedektörlerle yapılan çalışmaların devamında testere ile kesilen kar kütleleri taşınarak Karakoç'a ulaşılmaya çalışılıyor.

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