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Kayıp gence 3 gündür ulaşamayan ailesi hayatından endişe ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "İşe gidiyorum" diye evden ayrılan genç adamdan 3 gündür haber alınamıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "İşe gidiyorum" diye evden ayrılan genç adamdan 3 gündür haber alınamıyor.


Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi'nde ikamet eden Selman Yurtdaş'ın (32) 16 Aralık günü eşine "İşe gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.


Aynı iş yerinde çalışan kardeşi Serhat Yurtdaş (26), kardeşinin telefonlarının kapalı olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Tek arzusunun kardeşinin sağ olduğunu bilmek olduğunu ifade eden Serhat Yurtdaş, yetkililerden yardım istedi.

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