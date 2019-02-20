İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Hümeyra, 5 gün sonra eve döndü

Bursa’da 5 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Hümeyra K.

Bursa'da 5 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Hümeyra K. evine döndü.


Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi'nde yaşayan Hümeyra K., cumartesi günü evinden ayrılarak kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş gezmek için dışarı çıktı. Arkadaşı gece eve dönerken, Hümeyra'dan ise haber alınamadı. Kızlarının başına birşey gelmesinden korkan aile hemen durumu polise bildirdi. Günlerdir polis ekipleri ve aile fertleri tarafından her yerde aranan Hümeyra, dün gece evine döndü. Ailesi kızlarının eve dönmesine sevinirken, iddiaya göre Hümeyra kendinden yaşça büyük bir gencin yanında kaldığı, pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine bir şey anlatmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.