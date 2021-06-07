İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber

Bursa’da evden ayrılıp kaybolan psikolojik sorunları olan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu.

Bursa'da evden ayrılıp kaybolan psikolojik sorunları olan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu.


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, gece yarısı kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Sabah uyandıklarında evli ve 7 çocuk babası Kereci'yi odasında bulamayan ailesi polise haber vererek kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başladı.


Yaşlı adamı gün boyu dışarıda arayan yakınları akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.