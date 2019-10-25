Kayışoğlu'ndun Bursa'ya 5 yeni üniversite teklifi

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın bilim merkezi olacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, 5 yeni üniversite kurulmasına yönelik kanun teklifini tekrar meclis gündemine getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tekliflerinin kabul edilmesi halinde Bursa'ya İnegöl Üniversitesi, Gemlik Üniversitesi, Dağ Birlik Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Karacabey Üniversitesi ve Göl üniversitesi adında 5 yeni üniversite kurulacak. Kayışoğlu, Bursa'nın ekonomi ve sanayiin yanı sıra, tarihi, doğal, sosyal ve kültürel zenginlikler açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak geçen dönem vermiş olduğu kanun tekliflerini yeniden meclis gündemine taşıdı.

Bursa'nın Türkiye ekonomisi içinde büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Kurulması teklif edilen yeni üniversitelerle şehrin bilim merkezi haline gelmesinin de önünün açacak. Bursa, 3 milyonu bulan nüfusu ve her yıl aldığı ortalama 60 bin kişilik göç ile sürekli büyüyen bir cazibe merkezidir. Nüfus olarak Ülkemizin 4'ncü şehri olsa da ekonomiye katkısı açısından 2'nci sıradadır. Tarım, turizm, sanayi ve tarih şehri olan Bursa'da bugün sadece 2 tane üniversite bulunmaktadır. Gerek ekonomiye katkısı gerek diğer zenginlikleri göz önünde bulundurulduğunda üniversite sayısının yetersiz olduğu ve bölgenin tarih, termal, maden, ormancılık, ve hayvancılık başta olmak üzere bilimsel açıdan desteklenmeye ihtiyacı olduğu açıktır. Bu sebeple mevcut zenginliklerin ve potansiyelin, bilimsel araştırma ve geliştirme politikalarıyla desteklenmesi, nitelikli eleman yetiştirilmesi ve ülke ekonomisine katkısının daha da büyümesi amacıyla Bursa'nın ilçelerinde 5 yeni üniversite kurulması teklif edilmiştir" dedi.