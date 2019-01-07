Kayıt yeterlilik sınavına büyük ilgi

'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek' sloganı ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları'nın kayıt yeterlilik sınavı büyük ilgi gördü.

Okulun kampüsünde 4-5-6-7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için ikinci kez gerçekleştirilen sınava velilerin katılımı oldukça yoğundu. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde lisenin kapılarını açacak olan okulun 8-9-10-11. sınıfına yönelik sınavları da kampüsün yanı sıra bünyelerinde bulunan Kültür Temel Liselerinde gerçekleştirildi.

Çocukları imtihandayken kokteyl alanında keyifli vakit geçirme imkanı bulan veliler, Genel Koordinatör Orhan Karakoç ve Lise Koordinatörü Önder Özdemir'in sunumu ile okullarını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Başarılı olarak burs kazanabilmek için sınavda çaba sarf eden öğrenciler, sınav sonrasında aileleri ile birlikte kampüsün farklı alanlarını gezme fırsatını buldu.

Öğrencilere ve velilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Orhan Karakoç, “Umarım bütün öğrenciler istediği başarıyı yakalar. Binlerce öğrencinin burada ve temel liselerimizde olması bizleri mutlu etti. Onların göstermiş olduğu olumlu paylaşımlar emin adımlarla ilerlediğimizi bizleri kanıtlamış oldu” diye konuştu.