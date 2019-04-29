Kaykay şampiyonları Osmangazi'de belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk kaykay parkı, birbirinden renkli yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Amerika'dan özel olarak gelen ekip tarafından Sukaypark'ta 800 metrekarelik alan üzerine inşâ edilen Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkı, Türkiye Kaykay Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya başta Bursa olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir gibi çeşitli illerden toplam 60 sporcu katıldı. Nefes kesen kaykay yarışları sonunda U16 kadınlar kategorisinde birinciliği Başak Seval, erkekler kategorisinde ise Yiğit Bektaş elde etti.

Bunun yanı sıra büyük kadınlar kategorisinde Mina Kuş birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci, Berfin Demirkazık üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde de Adem Ustaoğlu birincilik, İbrahim Yılmaz ikincilik, Batuhan Tanış üçüncülük kürsüsüne çıktı. Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk verdi.