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Kaymakam Arslan ve Başkan Korkmaz aşure dağıttı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Merkez Orhan-ı Kebir Camii önünde yapılan aşure dağıtımında, Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz vatandaşlara aşure ikram etti. Arslan, ''Aşurenin yapıldığı bu ayda insanlar arasındaki dayanışma artıyor. Birlik ve beraberliğin pekişmesi için muharrem ayı büyük bir fırsattır'' dedi.


Kaymakamlık ve belediye tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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