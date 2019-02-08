Kaymakam Koçberber göreve başladı

Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin yeni kaymakamı oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'a vali olarak tayin olan Mustafa Masatlı'nın ardından Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber getirildi. Önceki gün ilçeye gelerek göreve başlayan Koçberber, 1958 tarihinde Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İçişleri Bakanlığı'nda Denizli'de kaymakam adayı olarak vazifeye başladı. Cihanbeyli ve Kalkandere'de kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Gerede Kaymakamlığı görevinde iken 1 yılllığına ABD'ye görevli olarak gönderildi. Daha sonra Laçin, Ahlat, Suşehri , Çifteler ve Dikili kaymakamlıkları, Bitlis, Kahramanmaraş, Ordu, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya vali yardımcılıkları ile Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Görevlendirme ile ilçeye gelen Mehmet Zeki Koçberber evli ve 3 çocuk babası.