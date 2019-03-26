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Kaymakam Seyitoğlu'ndan Başkan Çelik'e vedâ yemeği

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 31 Mart’ta görevi devredecek olan Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e vedâ yemeği verdi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 31 Mart'ta görevi devredecek olan Belediye Başkanı Süleyman Çelik'e vedâ yemeği verdi.


Yemeğe Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Baş Savcısı Veysi Oktay, meclis üyeleri kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ile ilçe protokolü katıldı. Suat Seyitoğlu, “Başkanımıza vedâ etmek bizlere nasip oldu. Yaptığı hizmetlerin ötesinde önemli olan nedir biliyor musunuz? Mühim olan, insanî duruşuyla, gerçekten kişilikli bir hava bırakması. Hepimizi, Yenişehir ve Bursa'yı etkileyen bu bence. Cumhur ittifakı projesiyle başkanım fedakârlık etti, inşallah önümüzdeki dönemlerde de çok daha iyi bir yerde, çok daha faydalı bir şekilde ilimize ve ilçemize hizmetler edecek. Bizim beklentimiz bu yönde” diye konuştu.


Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “2014-2019 çıktığımız bu yolda biliyoruz ki başlangıcı olan her şeyin bir sonu da var. Tabiî ki yapmış olduğumuz görevler yalnız başımıza çalışmayla olacak şeyler değildi. Belki ilçe nezdinde belediye başkanlığı olarak görevimiz bu dönem itibariyle son bulacak, ama inşallah farklı bir görevle, farklı bölgelerde ve özellikle kendi bölgemizde çalışmak yine nasip olur” dedi.

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