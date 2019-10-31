Kaymakam Seyitoğlu'ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaret

Bursa'nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçede faaliyet gösteren kooperatifi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde incelemelerde bulunan Kaymakam Suat Seyitoğlu, “Türkiye'nin önemli tarım arazilerine sahip olan ve yetiştirdiği birçok kaliteli ürünü ülkemiz ve dünya pazarına gönderen Yenişehir ilçemiz tarım anlamında çok önemli bir yerdedir. Bu anlamda ilçe çiftçisine önemli hizmet ve kolaylıklar sağlayan Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde incelemelerde bulunarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Güzel işler yapan, ilçe halkının takdirini kazanan yönetim kurulu ve personeli tebrik ediyorum” diye konuştu.

S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, “Kooperatifimize ziyarete gelerek bizleri onurlandıran kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik” dedi.