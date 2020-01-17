İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Sözer'e sportif lisans

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 4 spor branşında lisanslandırıldı.


Kaymakam Fatih Oktay Sözer'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Uğurlu, yüzme, kayak, dağcılık ve geleneksel okçuluk branşlarındaki lisanslarını takdim etti. Müdür Uğurlu, ilçedeki spor faaliyetlerini her daim destekleyerek yanlarında olan, sporu seven ve fırsat buldukça da spor yapan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'e spora gösterdiği ilgiden ve destekten ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.