Kaymakam Sözer'e sportif lisans

Kaymakam Fatih Oktay Sözer'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Uğurlu, yüzme, kayak, dağcılık ve geleneksel okçuluk branşlarındaki lisanslarını takdim etti. Müdür Uğurlu, ilçedeki spor faaliyetlerini her daim destekleyerek yanlarında olan, sporu seven ve fırsat buldukça da spor yapan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'e spora gösterdiği ilgiden ve destekten ötürü teşekkür etti.