Kaymakam ve başkan LYS birincisini ağırladı

Cumartesi günü yapılan LGS sınavında birinci olan Özge Güler'i Keles Kaymakamı Abdüssamed Güler ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin makamlarında ağırladı.

Kükürtlü Ticaret ve Sanayi odası Ortaokulu (KTSO) öğrencisi Kelesli Özge Güler LYS de çıkan 90 sorunun tamamını doğru cevaplamış ve 500 tam puan almıştı. Kaymakam Abdüssamed Güler, “1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği LGS sınavında 90 sorunun tamamını yaparak 500 puan alan Özge Güler hem okulunun, hem Bursa'nın, hem dağ yöremizin gururu oldu. Özge'yi ve ailesini tebrik ediyor, eğitim hayatında nice başarılar diliyorum” dedi

Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise , “LGS'de kazandığı bu büyük başarıyla yöremizin iftihar kaynağı oldu .Öğrencimizi ve ailesini belediyemizde ağırladık başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.