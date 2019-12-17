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Kaymakamdan çat kapı sigara denetimi

Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler sigara denetimlerini çapraz denetim sistemiyle yapmaya devam ediyor.

Çeşitli mekanlarda yapılan sigara denetimlerine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da katıldı.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler büyük bir özveri ile yapılıyor. Denetimlere Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca da katıldı.


Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye'nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizlerde kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Çapraz denetim sistemi ile farklı yerlerde değişik zamanlarda sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. Bizler de emniyet olarak destek veriyoruz” diye konuştu.

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